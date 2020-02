«Stando ai dati dell'European Centre for disease prevention and control, il picco dell'epidemia da coronavirus cinese è stato superato i primi di febbraio». Massimo Andreoni, direttore clinica malattie infettive del Policlinico Tor Vergata di Roma, ne è convinto: «il trend in calo che stiamo osservando sta a indicare che adesso dovremmo iniziare ad avere una fase di discesa, in cui la numerosità di nuovi casi si sta oggettivamene riducendo».

Quando ne verremo fuori allora?

«Il controllo dell'epidemia è ormai non solo locale, ma a livello internazionale. Probabilmente abbiamo già passato il periodo burrascoso. Tutte le grandi epidemie a un certo numero finiscono. Se tutto continua in questa ottica, possiamo dire che nei prossimi mesi l'epidemia sarà modesta, fino a finire del tutto».

Non tutti azzardano questa ipotesi. Come mai lei è così ottimista?



«La riduzione significativa dei casi di contagio non è una casualità. Quello che è stato fatto 14 giorni fa ha permesso di vedere una riduzione del numero dei casi. E' una situazione fortemente controllata, il sistema sta funzionando. E, sempre che non si commetta qualche errore nel percorso, tra due tre mesi possiamo tirare un sospiro di sollievo e dire che la burrasca è passata».

