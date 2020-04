IL BOLLETTINO

VENEZIA Nel giorno in cui il Governo decide di riaprire dopo Pasqua i negozi per bambini, il Veneto registra 94 nuovi nati, uno dei dati più alti della natalità da quando è iniziata l'emergenza sanitaria. Ma non è l'unica nota positiva: un po' dappertutto si riducono i ricoveri e anche le terapie intensive cominciano a vedere letti che si svuotano. Questo non significa che di coronavirus non si muoia più: solo ieri in Veneto ci sono stati 40 decessi, di cui 28 negli ospedali e gli altri 12 principalmente nelle case di riposo. E con le vittime di ieri il Veneto ha superato quota 800: in tutto 824 persone che non ci sono più. Un numero alto, ma non confrontabile con la tragedia della Lombardia dove i morti sono più di 10mila e le persone attualmente ricoverate in rianimazione 1.202, mentre in Veneto sono solo 248, un terzo della capienza dei reparti.

ITALIA

A livello nazionale gli ultimi dati mostrano un lieve aumento dei malati e dei decessi, mentre si riducono i ricoveri e i pazienti nelle strutture di terapia intensiva. Numeri che potrebbero dipendere da fluttuazioni, ma indicano con chiarezza che «siamo in una situazione che migliora molto lentamente», ha osservato il fisico Enzo Marinari, dell'Università Sapienza di Roma. A livello delle singole regioni si conferma un quadro disomogeneo, con una leggera crescita in Lombardia. «Le buone notizie sono che non si vedono esplosioni di nuovi focolai e che il Sud tiene», ha aggiunto l'esperto. Certamente, ha aggiunto, «i dati di oggi fanno pensare».

I dati nazionali sono i seguenti: 147.577 casi totali (+3.951 nelle ultime 24 ore) di cui 98.273 attualmente positivi a fronte di 906.864 tamponi (con il Veneto a quota 180.700, secondo dopo la Lombardia a 186.325); 18.849 morti; 30.455 guariti.

Le misure di contenimento hanno dato i loro risultati positivi, tanto che un modello statistico indica che i nuovi casi di infezione da SarsCoV2 in Italia potrebbero ridursi a zero dopo il 16 maggio. La stima, pubblicata sul sito MedRxiv, si basa sui dati del 27 marzo e «sulle attuali misure di contenimento: basta una Pasquetta fuori porta e non vale più», hanno osservato gli esperti di statistica Livio Fenga, dell'Istat, e Carlo Del Castello, della società di ricerche di mercato Kantar, che hanno condotto la ricerca a titolo personale.

VENETO E FRIULI

Rispetto al giorno prima il saldo in Veneto, tra nuovi contagi e guarigioni, è di 95 pazienti positivi in più, per un totale di 10.592. L'altro dato positivo riguarda l'ampliamento dei soggetti negativizzati (2.043), ma anche il calo costante dei ricoverati nelle terapie intensive (-10), e nelle aree non critiche degli ospedali (-43), per un saldo, rispettivamente, di 248 e 1.478. In Friuli Venezia Giulia 50 positivi in una giornata e 8 decessi per un totale di 179 morti.

Alda Vanzan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA