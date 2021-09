Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOPADOVA «Ciascuno di noi è chiamato a un sussulto di responsabilità». Così la Diocesi di Padova prende posizione sull'importanza dei vaccini dopo il caso scoppiato al monastero Hanastasis di Montegalda (Vicenza), guidato da una monaca settantanne non vaccinata e accusata di divulgare ripetuti messaggi No Vax. A denunciarla pubblicamente è stata il fratello Primo Brugnaro, medico di base in pensione, con una mail alla Curia:...