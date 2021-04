Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL PROVVEDIMENTOROMA Tavoli all'aperto «tax free» almeno fino a fine anno. E poi una consistente riduzione della Tari, la tassa sui rifiuti, per le imprese ma lasciando ai Comuni la decisione di come agire. Ed ancora, l'annullamento della prima rata dell'Imu per gli esercizi commerciali colpiti dalla pandemia e della seconda rata per il settore del turismo. Uno sconto sui costi fissi delle bollette elettriche e uno sconto fiscale de 60 per...