I DIVIETI

CONEGLIANO Scordatevi passeggiate e corse sulle colline del Prosecco. Nonostante l'aria di primavera e il sole. Perchè l'emergenza sanitaria detta leggi stringenti che cozzano contro pericolosi assembramenti in tempo di coronavirus. E per chi non ci sente, e tenta di fare il furbetto, sono in arrivo i droni. La sperimentazione è domani, con il primo all'opera. Poi, si proseguirà a ritmo serrato con tre alla volta.

Il sindaco di Conegliano non scherza. Fabio Chies prima lo ha suggerito ai propri concittadini, poi lo ha ribadito. E l'altro giorno ha firmato l'ordinanza 45/2020 che non lascia spazio ai dubbi. Da martedì, a Conegliano, ci si può allontanare da casa al massimo per un chilometro se non sono presenti motivi di lavoro, di salute o di altra reale necessità. «L'attività sportiva si può praticare entro questo perimetro. Oppure fatene a meno» dice secco il sindaco. Che, però, ha fatto due conti con il territorio comunale di circa 35 chilometri quadrati. Una larga fetta, quasi 25 chilometri quadrati, sono rappresentati da aree collinari, sentieri e boschi. Difficile, se non impensabile, spedire pattuglie di vigili o carabinieri a controllare un'area tanto estesa quanto frastagliata, frazionata, faticosa da raggiunge. Ed ecco la soluzione, offerta in palmo di mano, dalla ditta Remotom, specializzata in attività di pattugliamento aereo. Dove gli occhi umani non vedono e le gambe pur solerti non riescono ad arrivare, ci saranno i droni. Si partirà con tre droni per poi, eventualmente, aumentarne il numero. Occhi elettronici dotati di un paio di ali meccaniche che sorvoleranno sentieri e colline per stanare i furbetti della passeggiata. Poi, questi stessi saranno segnalati alle forze dell'ordine che potranno intervenire a colpo sicuro. E denunciare gli improvvidi runner.

L'ESCAMOTAGE

Il sindaco è chiaro: «I controlli nelle strade principali e nelle piazze sono scontati. Basti pensare che in pieno centro si trova il comando dei vigili urbani, oltre alla caserma dei carabinieri, della Guardia di Finanza e al comando della polizia. Insomma, ci si dà una mano e i controlli sono capillari in tutte le vie e nelle piazze del centro cittadino». Ma non si riusciva a garantire la stretta anche sui percorsi che portano a Collalbrigo, tanto per fare un esempio, oppure a Costa Alta, o ancora a Scomigo e Ogliano. «Sono le zone predilette dai coneglianesi per la passeggiata, soprattutto nei fine settimana. Ed è proprio qui, lungo questi sentieri, che i droni svolgeranno il loro insostituibile lavoro» puntualizza Chies. Che, nell'ordinanza, ha elencato le vie con puntigliosa precisione. Niente passeggiate in via Marcorà, via Calpena, via Mangesa, via Cal delle Rive, via Pastin Santin, via Monte Nero, strada delle Spezie, via Manzana, via Costa Alta, via dei Pascoli, via dei Colli, via della Guizza, via Michele Giunti, via del Poggio e via del Marsiglion.

I droni che entreranno in servizio permanente, sette giorni su sette, saranno sguinzagliati lungo le aree collinari negli orari di maggior afflusso. Un incaricato della società Remotom li guiderà e ne assisterà il volo, anche perchè la batteria di queste piccole api intelligenti avrà autonomia per meno di un'ora. Se verranno intercettati passeggiatori o runner, peggio se in gruppo, scatterà la segnalazione e polizia o carabinieri interverranno sul posto.

«Sono stato costretto ad usare le maniere forti con ordinanza e controlli a tappeto. La gente non ha ancora capito che siamo in emergenza. E che deve restare a casa per salvaguardare la propria salute e la salute di tutti noi. I contagi non devono allargarsi a macchia d'olio e non ci sono altre armi che quelle di attenersi scrupolosamente alle linee guida individuate nei Dpcm emanati in questi giorni».

Valeria Lipparini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

