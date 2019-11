«Sulle auto e la plastica prelievo più leggero ma niente abolizione»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sottosegretario all'economia Pierpaolo Baretta, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha detto che sulla manovra siamo in dirittura d'arrivo. Le coperture per ammorbidire le tasse su auto e plastica sono state trovate?«L'obiettivo, come abbiamo detto in questi giorni, è quello di rivedere queste tasse ma senza perdere di vista l'orizzonte che ci siamo dati, ossia di ridurre l'impatto della plastica e dell'inquinamento».Dunque le tasse non saranno cancellate?«La parte fiscale sarà attenuata per non mettere in difficoltà l'industria...