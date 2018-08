Sulla Torino-Lione altro affondo 5Stelle la Lega vuole trattare

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOROMA Il governo si dice convinto che sulle grandi opere si troverà un'intesa. «Troveremo un accordo sulla base dell'analisi costi-benefici e sul rispetto dei numeri che ne verranno fuori sia per Tav che per Tap: i numeri sono numeri» ha detto il ministro per il Sud, Barbara Lezzi. Ma intanto non passa giorno senza che esponenti di peso della maggioranza che sostiene l'esecutivo, 5 Stelle e Lega, esprimano giudizi che, di fatto, allargano le divisioni. Salvini vuole infatti andare avanti, magari rivedendo qualcosa del progetto, ma...