«Sulla pedofilia la Chiesa ha fallito»

LA VISITADUBLINO Papa Francesco, in Irlanda, ammette tutto il peso della disfatta nella lotta alla pedofilia. E usa la parola fallimento, termine chiaro e ben poco interpretabile in senso riduttivo: «Il fallimento delle autorità ecclesiastiche, vescovi, superiori religiosi, sacerdoti e altri, nell'affrontare i crimini ripugnanti degli abusi ha giustamente suscitato indignazione e rimane causa di sofferenza e vergogna per la comunità cattolica». Forse è anche per questo che al suo arrivo c'erano chilometri e chilometri di transenne,...