«Sull'intera materia dello stop alla prescrizione pende il giudizio di costituzionalità. Il blocco varato dal precedente governo è giudicato tale da una grande maggioranza di colleghi. Il lodo sul quale è in corso il braccio di ferro nell'attuale maggioranza può costituire un passo in avanti ma anche qui i profili di incostituzionalità sembrano emergere con forza sia sul fronte della riduzione delle garanzie per gli imputati suia su quello della durata dei processi che sul trattamento diverso assicurato a cittadini condannati o assolti nei vari gradi di giudizio». Per il professor Salvatore Curreri, docente di Diritto Costituzionale al Kore di Enna, la materia andrebbe maneggiata con una cura che sia il primo che il secondo governo Conte non stanno dimostrando.

Su una cosa Curreri non ha dubbi: il blocco della prescrizione entrato in vigore lo scorso primo gennaio sulla base dell'accordo della scorsa primavera fra M5S e Lega, è incostituzionale perché lede frontalmente alcuni articoli della Costituzione. Secondo il professore il blocco non rispetterebbe in particolare tre articoli: il 24 sul diritto alla difesa;il 27 che sottolinea come «l'imputato non sia considerato colpevole sino alla condanna definitiva» e il 111 con il quale si assicura che «la legge assicura la ragionevole durata dei processi».

Principi che potrebbero essere lesi nella sostanza anche dalle modifiche allo stop figlie dell'intesa fra M5S e Pd. «La materia è delicata e quindi contano anche le sfumature - sottolinea Curreri - Si può riconoscere che l'accordo recente, almeno nei termini che si conoscono, tenta di fare passi avanti sul piano delle garanzie. Ma nutro dei dubbi sul fatto che rispetti in toto i dettami costituzionali».

