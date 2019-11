Sul pontile tra le onde «Ho temuto di morire»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I SOCCORSIVENEZIA «Ho fatto il segno della croce e mi sono detto: Se devo morire, così sia». Michele Sterlacci ha 47 anni, è di Bari, da ventuno vive a Venezia. Sposato, padre di due figli, da venti capopartita al ristorante Do Forni, uno dei più rinomati di Venezia.Tutto, per lui, era sull'orlo della fine martedì sera. Quando per oltre un'ora è rimasto isolato all'interno di un pontile galleggiante all'Arsenale. Era in attesa di un vaporetto che lo riportasse a casa, a Sant'Elena, quando i pontili che collegano l'imbarcadero alla...