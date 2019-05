Sul pontile di Jesolo per un selfie turista annega davanti alla moglie

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA TRAGEDIAJESOLO (VENEZIA) Un selfie per ricordare la vacanza nella sua amata città balneare è diventato fatale per un turista tedesco. L'uomo, 46 anni, è caduto in acqua ed è morto per annegamento, di fatto sotto gli occhi della moglie e dell'amica di famiglia. La tragedia si è consumata nella serata di martedì. Heinrich Simons Stefan, residente a Gerdern, si trovava a Jesolo da qualche giorno e martedì, approfittando anche della giornata non particolarmente felice dal punto di vista meteorologico, aveva deciso di fare una passeggiata...