ROMA «Il vaccino batterà il Covid. Ma ce ne vorrà più di uno, appena sarà pronto andrà subito modificato». Parola del premio Nobel per la Medicina 2020 Michael Houghton. Il professore di Virologia all'università di Alberta in Canada in un'intervista rilasciata a MoltoSalute mette in guardia dal pericolo di nuove pandemie e commenta l'annuncio della Pfizer di un vaccino efficace al 90%. La speranza arriva dai laboratori dove gli scienziati combattono contro il virus ma anche da una sala parto di Dubai. Ed è nella mano di un neonato che strappa la mascherina al ginecologo che lo tiene in braccio. Il dottor Samer Chaib racconta come è nata quella foto divenuta il simbolo della seconda ondata. «È stato il papà a scattare. Lo strappo improvviso della mascherina non poteva che alleggerire momenti così difficili».

Ed eccoci nel primo autunno Covid, come affrontarlo? Rinforzando le difese immunitarie, come è spiegato in un servizio sui malanni di stagione, il che vuol dire mangiare alimenti alleati del benessere, e ricorrere a qualche integratore. Senza dimenticare che anche la schiena è messa a dura prova da ore e ore davanti al pc di casa: il lavoro sarà agile ma è bene che sia scomodo, mettersi seduti sentendosi a proprio agio potrebbe causare contratture.

Sono alcuni dei temi affrontati da MoltoSalute, domani in edicola con i quotidiani del gruppo Caltagirone Editore (Il Gazzettino, Il Messaggero, Il Mattino, Corriere Adriatico e Nuovo Quotidiano di Puglia). È il primo di quattro nuovi periodici dedicati all'approfondimento delle tematiche di maggior interesse proposti gratuitamente ogni giovedì: 24 pagine di informazione, con un taglio innovativo e ben ancorato alla stringente attualità. Si concentreranno, oltre che sulla salute, sui grandi fatti dell'economia, soprattutto quelli meno noti, e sul destino dei nostri risparmi; sulle innovazioni tecnologiche, in particolare quelle che ci aprono la via verso un futuro sostenibile; infine, su un universo femminile che non sia solo moda e beauty, ma anche realizzazione personale. Proposti in una innovativa veste grafica elaborata dalla Sergio Juan Studio di Barcellona, i quattro periodici verranno creati da una redazione dedicata, affiancata da giornalisti e collaboratori di tutte le testate della Caltagirone Editore: un gruppo di lavoro che mette a sistema professionalità, accuratezza e radicamento sul territorio.

Ogni appuntamento avrà anche una declinazione digital, accessibile da tutte le testate del gruppo attraverso le rispettive sottosezioni tematiche, da consultare comodamente dai propri dispositivi personali. Inoltre, una volta al mese un evento live, trasmesso in streaming sui siti dei quotidiani del gruppo, accompagnerà l'uscita di uno dei magazine con interviste e confronti fra i protagonisti di ciascun settore. Il primo appuntamento webinar, previsto giovedì 3 dicembre, tratterà temi legati all'economia circolare, le cui prospettive sono profondamente mutate in pochi mesi - non solo sul piano sociale - alla luce dei drastici cambiamenti legati all'emergenza sanitaria.

Questo il programma di uscite. Salvo le pause imposte dal calendario, ogni primo giovedì del mese i lettori troveranno allegato alla propria testata di fiducia MoltoEconomia, il magazine che grazie alle grandi firme che collaborano abitualmente col gruppo e all'esperienza e professionalità delle redazioni economiche dei cinque quotidiani, aiuterà a comprendere meglio lo stato di salute dell'economia cercando di anticipare flussi, ostacoli e opportunità in modo da orientarsi al meglio negli investimenti.

Il secondo giovedì del mese sarà la volta di MoltoSalute, il cui primo numero sarà come detto in edicola domani. Il terzo giovedì uscirà MoltoFuturo, un approfondimento dedicato ai grandi cambiamenti e alle innovazioni tech in un percorso che permetterà al lettore di conoscere in anticipo le nuove applicazioni e gli strumenti, le ottimizzazioni e le nuove legislazioni, nel campo delle connessioni digitali, della mobilità, dell'energia e della sostenibilità ambientale.

Infine, l'ultimo giovedì del mese sarà la volta di MoltoDonna, il magazine che racconterà l'empowerment femminile e i mezzi per sostenerlo, la corsa di ogni giorno tra lavoro e famiglia. Ma anche il cervello geniale di chi innova il mondo, la moda e il beauty che fanno star bene ma anche le leve economiche che attivano il Pil made in Italy.

