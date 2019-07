CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Sul decreto sicurezza bis, il sottosegretario al ministero dell'Interno, Nicola Molteni, non ha dubbi: «È stato un successo. Il decreto dimostra come non solo in Italia, ma anche in Europa, le nuove regole facciano scuola sul contrasto all'immigrazione». Ma all'ordine del giorno ci sono già strategie per renderlo «ancora più incisivo».Il caso Sea Watch è stato il banco di prova del decreto sicurezza bis. È tempo di un primo bilancio: Cosa ha funzionato e cosa potrebbe essere migliorato?«Ha funzionato tutto. Il decreto ha vietato...