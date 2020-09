Sul caso Suarez vuole vederci chiaro anche la procura della Figc. Ieri il procuratore Giuseppe Chiné ha aperto un fascicolo d'indagine. Inevitabile dopo le intercettazioni che riguardano l'avvocato torinese, Maria Turco (studio Chiappero, quello che da sempre assiste la Juventus) e soprattutto alla luce delle ultime rivelazioni secondo le quali ci sarebbe un coinvolgimento del Chief Football Officer della Juventus, Fabio Paratici. Entrambi non sono indagati. Per poter aprire un procedimento vero e proprio bisognerà attendere, come da prassi, la chiusura indagini (o di una parte). O comunque la segnalazione della magistratura ordinaria nel caso emergano elementi che interessino l'ufficio guidato da Chiné che, nei prossimi giorni, potrebbe scalettare una serie di audizioni. Il possibile coinvolgimento di Paratici, se dovesse essere appurato, metterebbe la Juventus in una posizione molto difficile. Questo perché in sede sportiva, la società risponde dell'operato dei suoi tesserati. E Paratici lo è (rischia da una multa alla squalifica). Nessun illecito sportivo: non c'è condizionamento delle partite. Piuttosto si profila un illecito disciplinare previsto al comma 7 dall'articolo 32 del Codice, che riguarda proprio la violazione delle norme in materia di tesseramenti, compiuta mediante falsa attestazione di cittadinanza. Non è roba da poco: le sanzioni arrivano fino alla penalizzazione in classifica o addirittura all'esclusione dal campionato (quest'ultima da escludere). Il Codice, però, distingue fra responsabilità diretta o indiretta, e le pene severe scattano con la prima, che si configura appunto con il coinvolgimento dei vertici del club. E Suarez? Non essendo un tesserato della Figc, su di lui la Procura Federale non ha giurisdizione. Potrebbe però fare una segnalazione alla Fifa che potrebbe comminare una ammenda o addirittura una squalifica.

Emiliano Bernardini

