Suicidio assistito, l'iter riparte dalla Camera

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'iter dell'esame dei provvedimenti sul fine vita dovrebbero riprendere dalla Camera. In Senato infatti i ddl non sono ancora stati incardinati nelle commissioni competenti (Giustizia e Sanità) e in assenza di questo incardinamento è più probabile che l'esame dei testi si riavvii alla Camera. Lo ha constato la conferenza dei capigruppo di palazzo Madama. La discussione sul fine vita si era conclusa alla Camera con un nulla di fatto il 31 luglio, quindi prima della sentenza della Corte Costituzionale (in foto). I presidenti dei due rami del...