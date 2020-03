LA TRAGEDIA

JESOLO Non appena era esplosa l'emergenza sanitaria aveva chiesto di essere trasferita nel nuovo reparto di Malattie infettive dell'Ulss 4. Una disponibilità preziosa, considerati i quasi 30 anni di esperienza professionale. Che cosa sia successo nei giorni successivi, al momento, non è possibile dirlo con certezza: lei, infermiera 49enne di Cortellazzo, è stata trovata senza vita questa mattina alle sette, al largo delle foci del fiume Piave. Il corpo, a pelo d'acqua, è stato notato da un pescatore che ha poi dato l'allarme alla Guardia costiera. Niente violenze, niente segni che facciano pensare che su quel pontile, in quei drammatici momenti, potesse esserci qualcun altro insieme a lei. Serviranno ulteriori risposte, ovviamente, che la procura spera possano arrivare dall'autopsia, ma l'ipotesi più probabile in questo momento è che la donna abbia scelto di togliersi la vita.

Non si esclude a priori nemmeno la possibilità che si sia trattato di un qualche incidente, anche se il fatto che la 49enne si fosse tolta il giubbino, pochi metri prima di arrivare in quel punto del fiume, lascerebbe pensare a un qualcosa di premeditato.

Sulla sfondo, il fatto che la donna, da un paio di giorni, era a casa per una febbre sospetta ed era stata sottoposta al tampone. L'esito del test, però, non è dato saperlo. Starà agli investigatori della guardia costiera di Venezia e Jesolo capire se questo sia un dettaglio ininfluente o se invece possa aver avuto un qualche ruolo nella vicenda.

La notizia, all'Ulss 4 del Veneto orientale, che copre tutta l'area del Litorale da San Donà al Portogruarese, è stata un duro colpo. «Era una persona dedita al lavoro, una risorsa insostituibile per i colleghi e per questa azienda sanitaria ricorda il direttore generale dell'Ulss4, Carlo Bramezza - A nome dell'Azienda sanitaria che rappresento esprimo il più profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia». La era stata assunta giovanissima, 29 anni fa. Fino al 2012 aveva lavorato in Chirurgia a Jesolo, poi qualche anno a San Donà e nel 2016 il ritorno nell'ospedale sul litorale in un altro reparto. Esplosa l'emergenza coronavirus, aveva partecipato alla formazione insieme ai colleghi per poter dare una mano a Malattie infettive. Poi, ieri mattina, la tragedia.

