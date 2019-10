Suicida a 13 anni per le offese sui social «Ipotesi cyberbullismo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL DRAMMAROMA «Se tu non esistessi sarebbe tutto migliore», «sei una zoc...», «demente». Una montagna di offese, anonime, apparse sulla sua lavagna di ThisCrush, un social molto in voga tra i giovanissimi, potrebbero avere spinto Ludovica (è un nome di fantasia), 13 anni compiuti appena venerdì scorso, a togliersi la vita domenica sera gettandosi dal nono piano della sua abitazione in zona Aurelio, a due passi dal Vaticano. È solo una delle ipotesi al vaglio degli inquirenti alle prese con la mente (quasi) imperscrutabile di una...