«A me pare che l'intera strategia del progetto Bonafede sia debole. Insistere sull'abolizione della prescrizione senza concentrare l'attenzione sulla riorganizzazione generale della giustizia e sull'efficientamento degli uffici rappresenti un notevole spreco di energie. In fondo l'abolizione della prescrizione questo dimostra: chi la propone non crede nel possibile miglioramento dei tempi dei processi». E' tranchant il giudizio di Cesare Mirabelli, presidente emerito della Corte Costituzionale, sul dibattito in corso sulla prescrizione.



Lei pensa che si corra il rischio di varare norme incostituzionali?

«Obiettivamente il rischio è alto. La ragione per cui c'è la prescrizione dei reati è sia costituzionale che di buon senso e sarebbe opportuno che chi pensa di intervenire su questo tema ne sia ben consapevole».



A cosa si riferisce?

«Leggo che si sta pensando a distinguere fra il mantenimento della prescrizione in alcuni casi di assoluzione e l'imprescrittibilità per chi viene condannato in primo grado. Ovviamente occorrerà esaminare attentamente i testi finali che saranno concordati fra le forze politiche e sottoposti al vaglio parlamentare, ma in questi termini si corre sul filo dell'azzardo. Si corre il rischio che l'intervento sia giudicato incostituzionale. Dunque attenzione a non sprecare tante energie per nulla».



Su che cosa potrebbe scattare l'incostituzionalità?

«In questa sede non possiamo che enunciare i principi generali. Il primo, in sintesi, è che tutti i cittadini devono essere trattatiti giuridicamente allo stesso modo e che esiste la presunzione d'innocenza fino alla condanna definitiva. Poi c'è un tema di principio della finalità della pena che è afflittiva ma deve tendere alla rieducazione del condannato. Di qui la necessità di una ragionevole durata del processo e di una regola di buon senso: non si può essere permanentemente giudicabili».



Chi è favorevole all'eliminazione della prescrizione sostiene che in troppi casi questo strumento viene utilizzato come grimaldello per dilazionare i processi. Lei come la vede?

«Il problema si può affrontare anzitutto non calcolando nei tempi della prescrizione eventuali attività dilatorie».



Esempio?

«Ad esempio le dilazioni dei processi per impedimenti dei difensori o per altri stratagemmi che possono essere messi in atto senza giustificazioni approrpiate dagli imputati. Ma il più delle volte la lunghezza dei processi è data dalla cattiva organizzazione della giustizia e dalla cattiva gestione dei processi. E' giusto non tener conto del tempo che scorre inutilmente ma non è giusto né corretto che il tempo che scorre per inerzia di chi gestisce la giustizia si trasformi in un doppio danno per l'imputato».



Lei cosa suggerirebbe di fare per sveltire i tempi della giustizia?

«Come tutti sanno a parità di carichi di lavoro alcune strutture giudiziarie lavorano con tempi accettabili e altre no. Si tratta di un problema complesso perché la parte organizzativa della macchina giudiziaria è di responsabilità del ministero. In passato su questo tema il Consiglio Superiore della magistratura è già intervenuto perché il nodo della capacità di gestione è cruciale. Non è detto che chi possiede grandi competenze giuridiche sia poi un bravo organizzatore, ci possono essere professionalità elevate dal punto di vista giuridico ma non formate per la gestione. Occorrerebbe intervenire su queste leve con interventi anche minori ma azzeccati. La mia sensazione è che sia un'illusione intervenire sulle regole senza incidere sull'organizzazione delle strutture, sul personale e sulla capacità di gestione».

Diodato Pirone

