«Sui migranti la Germania può essere alleata dell'Italia»

L'Italia e la Germania: amore, odio o indifferenza? Da otto mesi a Berlino come ambasciatore italiano, Luigi Mattiolo si è già fatto un'idea molto chiara di quanto siano forti i rapporti tra i due paesi europei. Forti e necessari, visto che condividiamo scambi commerciali da centinaia di miliardi di euro. E non c'è patto franco-tedesco che possa incrinarli. Il diplomatico è a Roma per la Conferenza degli ambasciatori e delle ambasciatrici, un incontro organizzato dalla Farnesina e considerato strategico per la politica estera del nostro...