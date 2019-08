Sui mercati torna il nervosismo lo spread balza fino a 209 punti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL FOCUSROMA Il tempismo non è dei migliori visto dai mercati. Una crisi di governo maturata a metà agosto, alla vigilia del giudizio di Fitch sull'Italia, atteso oggi, e con i fari puntati sulla manovra di settembre anche di Moody's e Standard&Poor's, rispettivamente il 6 settembre e il 25 ottobre, non era prevista nei report degli analisti. Più concentrati per la verità a fare i conti con i rischi legati alla guerra commerciale Usa-Cina, all'effetto Brexir e naturalmente al rallentamento dell'economia globale, con un'attenzione...