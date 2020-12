IL RETROSCENA

ROMA Anche la verifica sembra andata in stallo. Bloccata. Congelata. Confinata in zona rossa da palazzo Chigi dopo gli incontri avuti dal premier Conte con le delegazioni della maggioranza e conclusi giovedì.

Al Nazareno da giorni si chiedono come intenda muoversi il premier che venerdì - nella ormai consueta conferenza stampa notturna - ha sottolineato «l'urgenza di completare subito il confronto» senza però dare indicazioni su tempi e modi. Un silenzio, ribadito anche per vie non ufficiali, che innervosisce i dem i quali, con il segretario Zingaretti e il vice Orlando, continuano invece a sollecitare una rapida iniziativa in modo da arrivare all'annunciato incontro con tutti e quattro i leader della coalizione avendo appianato le questioni aperte e soprattutto risolto i nodi sul Recovery.

Conte intende invece prender tempo e soprattutto resiste sia sul Recovery fund - sul quale intende riservare a palazzo Chigi un rilevante potere di decisione e controllo - sia sulla delega ai servizi che Pd, e persino il M5S, gli chiedono di cedere. E così lo stallo rischia di far slittare al nuovo anno anche il varo del piano del Next Generation Ue con conseguente magra figura a Bruxelles e irritazione di tutta la pattuglia dem che ha contribuito in diverso modo a renderlo concreto: dal ministro Gualtieri al ministro Amendola, passando per il commissario Gentiloni e il presidente Sassoli.

Renzi ha chiesto al premier di voler discutere il piano, oltre alle modalità della gestione, e senza un'intesa è difficile che si possa convocare un consiglio dei ministri senza rischiare di certificare la spaccatura della maggioranza. Ma Conte è fortemente preoccupato e teme le mosse di Renzi essendo convinto che le richieste di Italia Viva siano un pretesto per far saltare la maggioranza. Nel muoversi con estrema prudenza del premier si coglie però un progressivo avvicinamento all'idea un mega rimpasto rifiutato sino ad una decina di giorni fa. Ma la strada del Conte-ter, che ufficialmente non chiede nessun partito, deve fare i conti con le convulsioni M5S riacutizzatesi proprio ieri con l'assoluzione di Virginia Raggi e la sconfitta di coloro che spingono per un più strutturale rapporto con i dem.

Quando il Pd, con Andrea Orlando, torna a invocare «un nuovo metodo di lavoro del governo» e un «cronoprogramma» a Conte vengono i brividi. E anche se dal Nazareno nessuno mette in discussione Conte, bastano i renziani a suscitare le ansie di palazzo Chigi. Il rischio di un «incidente parlamentare», evocato dallo stesso Orlando, suona alle orecchie di Conte come una minaccia per farlo saltare e lo spinge ancor più verso il partito che per ben due volte lo ha indicato per palazzo Chigi. Il M5S, che teme di essere sacrificato sull'altare della verifica e del possibile rimpasto, fa per ora quadrato intorno al premier ma il nervosismo aumenta anche perché il prossimo anno si annuncia difficile e i 209 miliardi del Recovery sono l'ultima scialuppa alla quale aggrappare l'economia italiana e il mostruoso fardello di debito pubblico. Evocare Mario Draghi, al netto della disponibilità dell'ex governatore della Bce, fa scorrere qualche brivido anche in casa Pd che già qualche anno fa dovettero sostenere un governo guidato da un tecnico.

