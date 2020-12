LA GIORNATA

VENEZIA Agenzia Ansa, 7 dicembre: Fra le regioni, a registrare il maggior numero dei casi è ancora oggi il Veneto, con 2.550. 8 dicembre: Sul fronte regionale, è il Veneto, con 3.145 nuovi malati, la regione con il maggior numero di nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore. Ieri, 9 dicembre: Il Veneto è ancora una volta al primo posto per nuovi tamponi positivi (2.427).

È così da giorni e ogni giorno, alla lettura dei giornali, per non dire di quel che gli scrivono sui social, l'irritazione di Luca Zaia monta. Perché è da febbraio, quand'è scoppiata la pandemia, che il governatore del Veneto ripete: «Guardate che noi i positivi li andiamo a scovare, facciamo sempre più tamponi, non dovete guardare i numeri assoluti, ma la percentuale di positivi sui tamponi fatti». Durante il lockdown della primavera 2020 esisteva il modello veneto, un esempio di sanità di prim'ordine e di cittadini ligi alle regole. Da quest'autunno, complice anche la classificazione in fascia gialla che ha consentito una maggiore socializzazione, il giudizio si è ribaltato: pur continuando a restare un esempio a livello nazionale per organizzazione ospedaliera, capacità di aprire reparti Covid, ampia disponibilità di posti letto in terapia intensiva, il Veneto si è trovato cucito addosso negli ultimi giorni l'etichetta di malato e di untore. I dati che dall'Azienda Zero - veneta - rimbalzano a Roma e che dal ministero della Salute e dall'Istituto superiore di sanità finiscono nei bollettini ufficiali pronti per essere mandati nelle rotative dei giornali dicono che il Veneto è la regione dove ci si ammala di più. E Zaia si arrabbia: quei dati, dice, non sono veritieri, tengono conto solo dei tamponi molecolari e non anche di quelli antigenici rapidi. «Il Veneto ha il numero più alto di positivi di tutta Italia? Non è vero. Il Veneto è la regione che trova più positivi? Sì», sbotta nel consueto punto stampa all'Unità di crisi della Protezione civile. Accanto a lui la dottoressa Francesca Russo, direttore del Dipartimento di Prevenzione della Regione. Che annuisce. Il report romano di ieri dice che il Veneto ha fatto in tutto 2.921.028 tamponi processati con metodo molecolare. Vero. Ma ci sono anche 1.204.416 test antigenici. Totale: 4.125.444. ma questo Roma non lo dice.

Più che una guerra, un bombardamento di numeri, cifre che - puntualizza Russo - non possono essere paragonati tra le diverse regioni. Perché? «Gliel'ho chiesto anch'io stamattina al presidente dell'Iss Silvio Brusaferro», dice Zaia sottolineando che nel computo vengono messi solo i numeri dei tamponi molecolari e non anche di quelli rapidi. «Non tutte le regioni fanno i test antigenici, noi siamo stati autorizzati a metterli nel conto solo dal 2 dicembre scorso», dice Russo. Però nel report ministeriale continuano a non figurare. E ci sono regioni, come il Lazio, che non fanno i tamponi ai contatti stretti asintomatici di persone positive. «Noi invece tamponiamo tutti - dice Russo - e quindi cresce la possibilità di intercettare dei positivi. È la nostra politica sanitaria per bloccare la diffusione del virus». Nel ragionamento di Zaia il Veneto dovrebbe essere premiato per essere virtuoso, non additato a pecora nera perché cerca e ovviamente trova tanti contagiati, peraltro per la maggior parte asintomatici. «È la percentuale di positivi sui tamponi a contare e noi siamo al 6,93%», dice il governatore. Che puntualizza: «Nei conteggi finali i test rapidi vengono caricati sui molecolari e neanche questo è corretto». Dei vari indicatori decisi a Roma per classificare le Regioni, Russo sottolinea che tra i più importanti c'è l'incidenza dei nuovi positivi su 100mila abitanti: «E il Veneto è in leggera discesa, nell'ultimo report è passato da 435 a 413 su 100mila». Il ricorso ai test antigenici non vale per la determinazione dell'Rt (l'indice di trasmissione del contagio), che peraltro la settimana scorsa è ulteriormente sceso a 1.11. «Conta tanto - dice Russo - il rapporto tra asintomatici su positivi».

Al di là dei differenti conteggi su tamponi e contagi, il Veneto ieri è ritornato al 31 marzo: come otto mesi e mezzo fa ha raggiunto il numero di 356 ricoverati in terapia intensiva, dato che durante il lockdown è stato la punta massima. Ieri, con 13 ricoverati in più rispetto a martedì, le terapie intensive hanno raggiunto quota 356. «Sì, c'è un aumento delle rianimazioni - dice Russo - perché è la coda dei ricoveri nelle aree non gravi». In Veneto il virus colpisce soprattutto over 80, persone più fragili e più esposte ad altre patologie. Il bollettino di ieri sera ha registrato altri 3.388 positivi nelle ultime 24 ore per un totale di 175.472 contagi dall'inizio della pandemia e un totale di 2.827 ricoverati nelle aree non critiche (+22). E altri 90 morti. Più di un quinto del totale nazionale (499).

Il Veneto resterà in fascia gialla? «La mia sensazione è che lo scenario del Veneto non sia cambiato», dice la responsabile della Prevenzione. Che però confessa: «Finché non arriva il vaccino mi sento in trappola, non credo che possiamo pensare di vivere in un sistema di restrizioni, con il terrore di incontrare gli altri, con la paura di tutto e di tutti, senza una prospettiva». Zaia, intanto, annuncia: «Stiamo valutando una nuova ordinanza contro gli assembramenti».

Alda Vanzan

