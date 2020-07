I DISAGI

GENOVA Un annuncio di Aspi e uno della ministra De Micheli fanno sperare che il calvario per chi deve viaggiare sul nodo autostradale genovese possa concludersi nella prossima settimana. Ma tutto dipenderà dalle future ispezioni. La ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli, durante il question time alla Camera, annuncia che dovranno essere compiute verifiche su altre 50 gallerie, mentre quelle previste su 34 si concluderanno in settimana. «Entro la prossima settimana - dice - saranno effettuate le verifiche strumentali sulle residue 50 gallerie consentendo già dai prossimi giorni la progressiva regolarizzazione della viabilità». Ma resta l'incognita dello stato di ammaloramento: qualora venisse riscontrato in misura tale da giustificare interventi urgenti la cosa potrebbe complicarsi. Per accelerare i controlli De Micheli conferma «l'utilizzo di moderne tecnologie d'indagine quali georadar e laser scan» e sottolinea che «per il Mit la centralità della sicurezza delle infrastrutture è fondamentale». Critico verso la dichiarazione della ministra il governatore ligure Giovanni Toti: «Chilometri di coda, cittadini e aziende che soffrono ».

