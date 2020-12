Fin dalla prima versione del testo è stato incluso nella legge di Bilancio il rifinanziamento delle varie agevolazioni in vigore per le ristrutturazioni edilizie. Dunque sarà possibile anche il prossimo anno sfruttare la detrazione del 50% per i lavori in casa, e quelle destinate rispettivamente all'efficienza energetica, alla sistemazione delle aree verdi e al rifacimento delle facciate degli edifici. Nel caso di acquisto di mobili ed elettrodomestici in connessione con la ristrutturazione l'importo massimo della spesa su cui calcolare la detrazione è elevato da 10 mila a 16 mila euro. Ma il nodo più spinoso è stato quello del superbonus, la detrazione del 110 per cento (che può essere anche anticipata dall'impresa o da un istituto bancario) per alcune tipologie di lavori sugli edifici. La misura, molto attesa per il rilancio del settore delle costruzioni, era in vigore fino a tutto il 2021. La richiesta della maggioranza era di estenderla al 2023 o al 2024, ma il compromesso raggiunto alla Camera prevede si ammettere al beneficio i lavori avviati entro la metà del 2022. Per una proroga ulteriore bisognerà attendere la disponibilità dei fondi europei, con i quali il ministero dell'Economia intende finanziare l'agevolazione. Gli operatori economici coinvolti sottolineano come la misura abbia bisogno di certezza giuridica e di un orizzonte temporale ampio per svolgere una funzione di spinta allo sviluppo. Sempre a Montecitorio è stato deciso di applicare il beneficio anche ad altri interventi quali la coibentazione del tetto e l'eliminazione di barriere architettoniche.

