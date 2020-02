«Il governo deve mettere a disposizione subito ammortizzatori sociali alle imprese che subiranno fermate o problemi a causa dall'epidemia di Coronavirus. Ricordo che non c'è solo l'emergenza in Italia nelle zone rosse, molte imprese anche nel Bresciano rischiano presto di non produrre più per mancanza di pezzi in arrivo dalla Cina e la situazione potrebbe aggravarsi». Giuseppe Pasini, 59 anni, presidente della Confindustria bresciana, e del gruppo dell'acciaio Feralpi, è uno dei tre candidati con Carlo Bonomi e Licia Mattioli alla guida di Confindustria al posto dell'uscente Vincenzo Boccia. Da settimane gira l'Italia per promuovere il suo programma all'insegna della svolta verde e dell'innovazione. Ma oggi l'Italia è in emergenza. «Abbiamo vissuto due giornate tra domenica e lunedì abbastanza terrificanti - racconta l'imprenditore che guida un gruppo da oltre 1500 addetti, 800 in Italia - ci siamo trovati in balia di questa emergenza con le attività produttive che funzionavano e gli imprenditori che dovevano tutelare i dipendenti basandosi solo su una circolare scarna del Ministero della salute. Ma già ieri la situazione andava stabilizzandosi, c'era meno frenesia».

Pasini, questa minaccia rischia di metterci in ginocchio?

«Devo dire che gli imprenditori sono stati bravi. Il consiglio generale di Confindustria Brescia per esempio ha deciso delle procedure contro il virus in maniera autonoma: controllo temperature dei dipendenti, blocco delle mense. Rimane la preoccupazione sulla chiusura delle aziende e non solo per possibili contagi ma anche per la carenza di rifornimenti dalla Cina».

Pagheremo caro anche la crisi cinese. Come limitare almeno queste conseguenze dell'emergenza Coronavirus?

«Sul breve ho detto. Per il lungo termine dobbiamo puntare a riportare alcune produzioni in Italia e in Europa, penso ad alcune filiere della meccanica e del tessile. Servono politiche fiscali dedicate e finanziamenti ad hoc, e il via libera Ue. Siamo troppo dipendenti dall'estero, soprattutto dalla Cina. Non sono contro l'internazionalizzazione, ho una grossa attività in Germania, stabilimenti in Ungheria, Romania: ma non ho delocalizzato».

Fabbriche ferme e pochi turisti.

«Anche il turismo rischia pesanti ricadute, deve intervenire lo Stato per alleviare gli effetti del calo delle presenze».

L'Italia da anni è in stagnazione, che fare per ridarle slancio?

«Primo sbloccare opere pubbliche ferme da anni: decine e decine di miliardi di commesse che sarebbero un grandissimo volano non solo per le grandi imprese ma anche per le Pmi. In meno di due anni rifaremo il ponte Morandi a Genova, perché per altre opere ne servono decine? Bisogna sburocratizzare, rendere più snelle le regole, anche per aiutare le infrastrutture digitali. E aumentare gli investimenti pubblici. Il governo deve avere più coraggio e varare una manovra per una crescita più decisa: l'ultima è stata abbastanza tiepida».

Il ruolo di Confindustria?

«Confindustria deve promuovere un piano per l'Italia per i prossimi dieci anni, che parli di automotive, mobilità sostenibile, autostrade del mare, innovazione, ricerca, formazione dei giovani e scuola. Confindustria deve aggregare tutte le forze che ci stanno su questo piano nazionale di crescita e poi andare al confronto col governo».

Come deve cambiare l'organizzazione?

«Rafforzerei in primo luogo la nostra presenza a Bruxelles anche in prospettiva Green New Deal. Ho anche idee di riforma sull'organizzazione territoriale, ma non posso entrare nel dettaglio per questione di regole».

Maurizio Crema

