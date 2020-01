Presidente Santelli, nel suo programma elettorale avverte: non abbiamo più tempo, la situazione della Calabria è insostenibile. Da dove si comincia?

«Dalle emergenze: salute e rifiuti. E poi si inizia subito a lavorare sulla reputazione della Calabria. Non merita di essere descritta solo in grigio e nero, è la terra dei colori e i calabresi meritano di più. Anni di trascuratezza e di economia in calo hanno creato rassegnazione e cinismo. Tanto, troppo. Ma la rassegnazione va combattuta, perché ciò avvenga occorre restituire un minimo di fiducia. L'impresa è difficilissima, ma non esistono sfide impossibili».

I giovani in cerca di lavoro fuggono. Come frenare questo esodo?

«Creando sviluppo e facendo politica, che significa scegliere. Vuole dire progettare il futuro, investire sugli asset della Calabria. E anche rivendicare i propri diritti a Roma».

In che settori la regione può attrarre investimenti?

«Agricoltura, turismo, media impresa. Occorre pensare a una chiara politica per le aziende e chiudere un patto per la Calabria con gli imprenditori. Per fare ciò è essenziale che l'istituzione Regione si attrezzi, non saranno tollerati ritardi e omissioni, ma sono certa che troveremo le giuste collaborazioni per valorizzare le migliori energie».

Lei è stata sottosegretario alla giustizia: sul fronte della legalità e della lotta alla ndrangheta i cittadini non devono essere abbandonati.

«Decisamente. Questa terra ha fame di Stato, di istituzioni in cui credere. Viviamo un momento buono perché i calabresi hanno molta fiducia nel lavoro della magistratura; ci sono magistrati che con amore verso questa terra fanno vera educazione alla legalità parlando a un'altra Calabria. Il cui riscatto nasce anche dal rispetto dei ruoli, ma possibilmente anche dalla coincidenza degli obiettivi».

