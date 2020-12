C'è il Covid Hospital di Vittorio Veneto al centro della maxi campagna di vaccinazioni contro il coronavirus organizzata nel trevigiano. Oggi si partirà in modo simbolico immunizzando a Treviso un centinaio di operatori della sanità in prima linea. Da gennaio tutti i vaccini destinati all'Usl 2 verranno stoccati proprio a Vittorio Veneto. «Ci sono gli spazi e le competenze necessarie», spiega Francesco Benazzi, direttore generale dell'azienda sanitaria. E non è escluso che da qui si possa supportare anche la provincia di Belluno.

I congelatori in grado di conservare le dosi fino a 80 gradi sottozero sono già in funzione. Da Vittorio Veneto le dosi verranno progressivamente distribuite nelle sedi territoriali per la somministrazione. L'Usl ha già deciso di allestire un punto operativo 24 ore su 24 per vaccinare sia di giorno che di notte. E presto potrebbe esserci anche un secondo punto ad orario continuato. L'idea è di usare anche grandi strutture come i palazzetti dello sport. In più, si potrà contare sulla rete composta da 65 sedi alternative agli ambulatori dei medici di famiglia individuate dai Comuni e dalle associazioni in occasione della campagna antinfluenzale. Con l'inizio del nuovo anno nel trevigiano dovrebbe arrivare un primo grande lotto da 60mila dosi. L'obiettivo è vaccinare quanto prima 30mila persone.

Mauro Favaro

