Sub 27enne veronese trovata morta in Messico: un mistero

IL GIALLOVERONA È avvolta nel mistero la morte in Messico di Anna Ruzzenenti, 27 anni, un'istruttrice subacquea residente a Bardolino. La giovane veronese è stata trovata morta in spiaggia a Playa del Carmen, paradiso caraibico lungo la Riviera Maya, nella penisola dello Yucatan. La 27enne, che lavorava per una scuola di immersione, la Scuba School International, era partita dall'aeroporto di Malpensa il 13 dicembre per una vacanza. Ancora da chiarire le cause del decesso, che saranno affidate ad un'autopsia. Solo dopo potrà esserci il...