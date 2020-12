L'INCHIESTA

PERUGIA Tutto in 48 ore. Tanto (poco) passa infatti dai primi contatti ufficiali tra la Juventus e l'Università per stranieri e la predisposizione di corso ed esame per Luis Suarez. Due giorni febbrili, di contatti interni ai vertici dell'ateneo (la rettrice Giuliana Grego Bolli, il direttore generale Simone Olivieri, la professoressa Stefania Spina e l'esaminatore Lorenzo Rocca, tutti indagati e ora sospesi per otto mesi) in un crescendo di euforia per l'occasione di confronti con l'avvocato Maria Turco, che segue la pratica Suarez per il club bianconero dal punto di vista burocratico, e con il dirigente juventino Fabio Paratici, entrambi indagati dal procuratore Raffaele Cantone assieme all'altro avvocato della Juve Luigi Chiappero.

La macchina per l'esame «farsa» di Suarez che avverrà il 17 settembre si mette in moto alle 13.36 dell'8 settembre. «Ci stiamo occupando come legali della società della vicenda Suarez», esordisce l'avvocato Turco nella prima telefonata intercettata dalla guardia di finanza con il dg Olivieri. «Noi possiamo organizzare un corso ad hoc», assicura lui. La Turco chiede anche per il corso: «Perché quelle quattro cose eventualmente da studiare, siano da studiare». Olivieri dà risposta affermativa e assicura: «Mi deve dare un paio d'ore per organizzare la struttura». C'è «tanta tanta fretta» e Olivieri fa sapere a Turco che «organizzeremo una sessione straordinaria» e per quanto riguarda la full immersion - i corsi di solito durano almeno un mese - «faremo un corso su committenza per orientare lo studente in una preparazione che vada verso il conseguimento della certificazione». «Dobbiamo fargli una roba da principianti» è la raccomandazione della Turco.

Sempre l'8 settembre Olivieri racconta a diverse persone di essere stato contattato da Paratici, «il direttore sportivo della Juventus... è più famoso di Mattarella». Il giorno dopo, con la delibera finita nel mirino della procura, viene fissato l'esame per il 17 settembre proprio per venire incontro alle richieste della Juventus di accelerare. Una sessione «sdoppiata» rispetto a quella in calendario per il 22 - troppo in là per le scadenze del tesseramento -, con la motivazione che il Covid impone di evitare assembramenti e «per non dare l'idea che abbiamo fatto una sessione solo per lui». La soddisfazione dell'avvocato è evidente: «Io mi permetto poi se in futuro ci sono altre situazioni di appoggiarmi a voi».

Le lezioni vanno avanti fino al 16, quando Suarez tranquillizza la sua insegnante che studierà «en el avion», sull'aereo che da Barcellona lo porterà a Perugia e a quei venti minuti di orale in cui ottiene il B1. Alla fine inutile, perché la Serie A e la Juve ancora le vede al massimo in tv dalla Spagna. Intanto Paratici si difende. «Se rifarei le stesse cose? Assolutamente sì, in questo senso sono molto tranquillo», ha spiegato ai microfoni di Skysport. La telefonata con il ministro Paola De Micheli? «Siamo amici da quando siamo ragazzi anche lei ha già chiarito. Non credo sia inopportuno chiedere informazioni a una persona che si conosce da tantissimo tempo, fare domande non è reato».

