L'INCHIESTA

PERUGIA «Le domande e le risposte dell'esame? Le conoscevo. Mi sono state inviate via mail». Non ha potuto negare, Luis Suarez. Davanti ai magistrati che sono riusciti finalmente a sentirlo dopo tre mesi, ha dovuto raccontare tutto quello che è successo dall'8 al 17 settembre, per la preparazione all'esame di lingua italiana di livello B1 all'Università per stranieri che gli serviva per ottenere la cittadinanza, necessaria per giocare in Italia con la maglia della Juventus. Un esame definito «farsa» dagli inquirenti, che hanno indagato i vertici dell'ateneo perugino, la professoressa che ha preparato il bomber all'esame, lo stesso esaminatore, ma anche gli avvocati dei bianconeri Luigi Chiappero e Maria Turco, oltre al direttore sportivo Fabio Paratici, che domani verrà di nuovo ascoltato dagli inquirenti, per rispondere pure delle presunte bugie che avrebbe detto all'inizio dell'inchiesta.

IL PISTOLERO CON L'INTERPRETE

Dopo tre mesi, finalmente, i sostituti procuratori Paolo Abbritti e Gianpaolo Mocetti, in stretto coordinamento con il procuratore capo Raffaele Cantone, sono riusciti a parlare anche con il bomber uruguagio, che fino ad ora, adducendo impegni, era riuscito a dribblare le loro richieste. Venerdì mattina Suarez, forse consigliato dai suoi avvocati, ha deciso ritagliarsi tre ore dalla sua giornata di allenamenti con l'Atletico Madrid e si è messo a disposizione dei magistrati in videoconferenza, che lo hanno sentito come persona informata sui fatti: loro nell'aula degli Affreschi del palazzo di giustizia di Perugia e lui a Madrid, dopo la richiesta di rogatoria internazionale. Deposizione in spagnolo, aveva accanto un interprete. Tre ore in cui gli sono state rivolte «tutte le domande che erano necessarie» - fanno sapere dalla procura -, dalla preparazione dell'esame con la professoressa Stefania Spina fino alle mail con il testo che gli sarebbe stato sottoposto a palazzina Presciutti. Testo con tanto di risposte «da imparare a memoria», come ascoltato dalla guardia di finanza durante le intercettazioni degli indagati. Domande sui rapporti familiari, sui suoi hobby («Mi piace giocare alla Playstation e fare il barbecue con gli amici»), più le descrizioni di alcune foto di scene di vita quotidiana: esattamente quello che poi i finanzieri hanno potuto vedere in diretta con la registrazione video dei dieci minuti di esame, grazie alle microcamere piazzate all'interno dell'ateneo. Da qui, la «farsa» e la «pantomina», per dirla con le parole del giudice per le indagini preliminari. Perché Suarez, a settembre, era solo un A1, un livello più basso del B1 che invece gli era necessario. E per superare quell'esame secondo le accuse avrebbe avuto bisogno di un aiutino: esattamente quelle mail inviate dalla Spina, e trovate nella memoria del suo computer, che non ha potuto negare durante la sua audizione.

Audizione, perché al momento Luis Suarez risulta solo persona informata sui fatti: è stato quindi sentito solo come testimone e non gli è stato contestato nessun addebito. In ogni caso alla procura perugina è stata fatta richiesta dalle autorità spagnole che il Pistolero fosse ascoltato assistito dal suo manager, presente anche in qualità di avvocato. Lo stesso manager è stato sentito come testimone e anche lui, da quanto si apprende, ha risposto a tutte le domande che gli sono state poste. Massimo riserbo, invece, sui quesiti che riguardano l'interessamento della Juventus, la trattativa con il bomber per portarlo via al Barcellona e poi il passo indietro della squadra, che lo ha fatto approdare all'Atletico Madrid.

SVILUPPI

Non è quindi chiaro se dalla testimonianza siano emersi elementi legati alla posizione del club torinese. In ogni caso, il contenuto della deposizione è considerato particolarmente interessante dagli inquirenti, che adesso possono allora aggiungere altri elementi a sostegno della tesi accusatoria, che parla di rivelazione di segreti d'ufficio e falso ideologico per gli indagati perugini, di false dichiarazioni per Paratici e Chiappero, con il concorso in falso contestato anche alla Turco, indicata come «legale incaricato dalla Juventus» per l'allestimento dell'esame di Suarez. Che, nonostante le tre ore in meno di allenamento, anche ieri è stato determinante per le fortune dell'Atletico, siglando due gol contro l'Elche. E sarà solo per un caso, ma è curioso che Elce sia proprio il quartiere universitario di Perugia.

Egle Priolo

