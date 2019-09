Su opere e concessioni il Pd si appella a Conte

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL FOCUSROMA Il Pd tira dritto sul rilancio delle infrastrutture. Nonostante il fuoco di sbarramento dell'ala più oltranzista dei 5Stelle, il segretario Nicola Zingaretti e i suoi non hanno nessuna intenzione di cambiare rotta. Del resto nell'accordo di governo, anche se in maniera molto cauta, è scritto mero su bianco quale deve essere la direzione di marcia. Avanti dunque, tanto per cominciare, su Gronda di Genova, Terzo valico, Passante di Bologna. Per cambiare rapidamente pagina rispetto alla politica fin qui adottata dall'ormai ex...