Su Open Arms inchiesta per sequestro di persona Tar, Salvini fa ricorso

L'INDAGINEROMA Alla fine del quindicesimo giorno in mare, mentre la nave Open arms ha fatto ingresso nelle acque italiane - grazie all'ordinanza del Tar che ha sospeso gli effetti del decreto sicurezza bis - ed è a un miglio da Lampedusa, il Viminale non autorizza lo sbarco dei 134 migranti a bordo. E ora la bagarre politica e internazionale si trasforma in un nuovo caso giudiziario destinato a travolgere direttamente il ministro dell'Interno Matteo Salvini. Perché la procura di Agrigento, dopo due esposti presentati dalla Ong spagnola, ha...