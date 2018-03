CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SU FACEBOOKMILANO Alla gara podistica domenica avevano partecipato in 500, tra cui molti bambini, in un'atmosfera di festa a Brivio, nel Lecchese. Festa velenosamente rovinata da un cittadino che, per via delle limitazioni al traffico necessarie per la corsa, è rimasto bloccato per qualche ora in casa senza poter prendere l'auto e ha postato la sua protesta sul profilo Facebook sei di Brivio se..., sfogando la sua frustrazione con parole tanto insensate quanto agghiaccianti: «Fateli correre in direzione di Auschwitz, per non dare fastidio ai...