Su contanti e Pos è tregua nel governo La Ue: «Chiarimenti»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOROMA Un lungo faccia a faccia per cercare di mettere da parte dichiarazioni arrembanti. Ultimatum soffiati e smentiti dagli stessi il giorno dopo. Salti in avanti destabilizzanti. Luigi Di Maio e Giuseppe Conte si incontrano di mattina prima della girandola di incontri che il premier mette in atto sulla manovra e siglano una sorta di tregua armata che guarda ben più in là della legge di bilancio.IL VERDECon un'appendice: qualsiasi fuga in avanti sulla manovra rischia di mettere in difficoltà il premier anche nel suo rapporto con...