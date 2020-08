IL CASO

ROMA Finalmente Lula si pente. L'ex presidente brasiliano ha chiesto scusa per aver difeso e protetto per anni il pluriomicida Cesare Battisti. Luiz Inacio Lula da Silva concesse l'asilo a Battisti il 31 dicembre 2010, nell'ultimo giorno della sua permanenza alla guida del Paese sudamericano. Fu un «errore», ha detto per la prima volta il leader del Partito dei lavoratori (di sinistra) in una video intervista durante la quale ha anche assicurato di essere pronto a chiedere «scusa» alle famiglie delle vittime dell'ex terrorista, estradato in Italia a gennaio del 2019, nel primo mese di mandato dell'attuale capo di Stato, Jair Bolsonaro. «Ha ingannato molta gente in Brasile», incalza Lula.

Le sue scuse però vengono considerate «tardive» e «inutili» da Alberto Torregiani, figlio del gioielliere ucciso nel 1979 dai Pac di Battisti in una sparatoria in cui lui stesso rimase ferito e perse l'uso delle gambe. «Adesso voglio vedere cosa dice chi aveva appoggiato la sua decisione. Perché dirlo oggi? Per fare notizia? Io resto basito», ha aggiunto Torregiani. Diversa opinione quella di Maurizio Campagna, fratello di Andrea, il poliziotto ucciso a 25 anni da Battisti. «Fa piacere che una persona come lui, che è stato presidente del Brasile, ammetta di aver fatto una valutazione errata. Alla fine si è ravveduto».

