MILANO Era andata a portare a spasso il cane al parco. Un gesto normale e frequente, per qualsiasi proprietario di un animale, si è trasformato in una brutale violenza per una donna italiana di 45 anni. Verso le 18, in pieno giorno sulla Montagnetta di San Siro o Monte Stella, zona verde di Milano frequentatissima soprattutto d'estate, è stata violentata da un uomo da lei descritto come uno straniero, probabilmente di origine africana. È stata trasportata, in codice giallo, alla Clinica Mangiagalli del Policlinico: accertata la violenza, ha riportato anche contusioni al volto e al collo.

Il Monte Stella si trova in un quartiere residenziale, il QT8, nella zona nord-ovest della città, ben abitato e controllato costantemente dalle forze dell'ordine le quali l'altra sera, come logico, hanno fatto convergere nella zona molte pattuglie per cercare di trovare l'aggressore. Corridori, appassionati della bici e famiglie percorrono di continuo le strade della Montagnetta vicino al centro sportivo XXV Aprile i cui frequentatori spesso si allenano salendo e scendendo su e giù. È quindi considerata un'area relativamente sicura soprattutto di giorno e nella quale da tempo, spiegano gli investigatori, non si verificano atti di violenza.

In base a una prima ricostruzione, la vittima della violenza sessuale è stata aggredita alle spalle dallo sconosciuto che l'ha buttata a terra in un viottolo sterrato a lato di una delle strade pedonali che attraversano la Montagnetta alta una cinquantina di metri. Dopo aver abusato della donna, il malvivente è scappato.

La donna, sotto choc, una volta riuscita a riprendersi ha incontrato un runner che ha dato subito l'allarme al 118 che ha sua volta ha chiamato la polizia. L'aggressione ha destato ancora più preoccupazione per l'ora e il luogo. «Solidarietà alla donna aggredita, Milano purtroppo è sempre meno sicura», ha affermato il leader della Legan Matteo Salvini.

Commento a cui sono seguite le critiche di tutto il centro destra sulla «mancanza di sicurezza», come l'hanno definita, in città. «È incredibile che di giorno e in una zona del genere impunemente un violentatore possa aggredire una donna a cui manifesto la mia vicinanza: chiedo subito telecamere e video sorveglianza a raggi infrarossi e una postazione di polizia locale sul luogo», dice l'assessore lombardo alla Sicurezza, Riccardo De Corato.

