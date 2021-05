Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA STORIACAORLE (VENEZIA) La mancanza di lavoro, la famiglia da mantenere, le difficoltà della pandemia. Un giovane padre, assalito dalla vergogna per non riuscire a sfamare il figlio, ha rubato in chiesa ed è finito in manette, dopo la denuncia del parroco. È successo a Caorle, dove però gli stessi carabinieri che avevano arrestato il ladruncolo lo hanno portato in Comune, dove il 23enne ha trovato prima un sussidio e poi un impiego in...