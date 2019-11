Stupro al pub, condannati due militanti di CasaPound

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VIOLENZAVITERBO Tre anni a uno, due anni e dieci mesi all'altro. Grazie allo sconto per il processo con rito abbreviato. Per lo stupro a una donna di 36 anni, avvenuto nel pub di CasaPound a Viterbo sette mesi fa, sono arrivate ieri le condanne della giudice per l'udienza preliminare. Condanne lievi: le richieste dell'accusa erano state superiori ai 4 anni. La gup Elisabetta Massini ha riconosciuto la tesi sostenuta dalla difesa dei due: una situazione che è sfuggita loro di mano. Francesco Chiricozzi, 19 anni di Vallerano, e Riccardo Licci,...