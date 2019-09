Stupro, accuse al figlio di Grillo: villa perquisita

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TEMPIO PAUSANIA È stato sequestrato in Toscana il cellulare a Ciro Grillo, 19 anni, figlio del comico genovese, nell'ambito dell'inchiesta che vede indagato il giovane e altri tre amici per il presunto stupro su una coetanea. Tutto è avvenuto in base a un provvedimento della magistratura che, secondo quanto si è appreso, è stato eseguito dai carabinieri mentre Ciro Grillo si trovava in vacanza in Versilia.Il blitz dei militari risale al 29 agosto. Perquisizioni sono state poi svolte nelle abitazioni degli altri tre indagati, Vittorio...