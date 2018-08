Stuprate a 17 anni: fermati 4 ventenni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOMILANO Una sera di vacanza d'estate non dovrebbe mai finire così, meno che mai per una ragazzina. E invece questa fine d'agosto porta alla luce un'altra, l'ennesima violenza sessuale di gruppo, su due minorenni. Sarebbe avvenuta nella prima settimana di agosto, a Menaggio, località turistica sul lago di Como. Le vittime sono due ragazzine italiane di 17 anni in vacanza. Per quello che hanno raccontato di aver subito quella sera, sono stati fermati tre giovani: un 22enne valtellinese, Nicholas Pedrotti, e due stranieri in regola,...