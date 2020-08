LA VICENDA

LIGNANO SABBIADORO (UDINE) «Vieni a fare una passeggiata?». Sarebbe iniziata così, da una frase di questo tenore, dall'apparenza innocua, pronunciata in spiaggia a Ferragosto, la notte che una quindicenne veneziana non potrà mai dimenticare. Perché da lì a poco sarebbe stata stuprata dal diciassettenne che l'aveva invitata a fare quattro passi verso il mare. E poi sarebbe stata abusata anche dall'amico di lui. È questa la ricostruzione fornita ieri dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Udine e del posto di Polizia temporaneo di Lignano Sabbiadoro, che in meno di 24 ore dal racconto della ragazza sono riusciti a rintracciare i presunti responsabili: due, un 17enne di origini egiziane, già noto alle forze dell'ordine per reati contro la persona e il patrimonio, e un 16enne albanese, sono stati sottoposti a fermo di polizia giudiziaria con l'accusa di violenza sessuale di gruppo, mentre un terzo, anche lui albanese, è stato denunciato a piede libero. I tre, ospiti di una comunità lombarda che segue sia minori stranieri non accompagnati sia ragazzi con un passato difficile erano in vacanza in una struttura lignanese.

LA RICOSTRUZIONE

È la notte di Ferragosto: fa caldo, c'è una festa in corso, la musica e le chiacchiere fra amici. In spiaggia c'è anche la quindicenne residente in provincia di Venezia, con i suoi compagni. A loro, poco dopo la mezzanotte, si avvicina un altro gruppetto di tre ragazzi, anche loro minorenni. Uno di questi, secondo quanto ha ricostruito ieri il capo della Mobile Massimiliano Ortolan, si avvicina alla 15enne e le propone di fare «una passeggiata sulla spiaggia e lei lo segue pensando che sia una cosa innocua, ma purtroppo non sarà così». Poco dopo quel 17enne avrebbe abusato di lei, «abusando della situazione di inferiorità della ragazza» e in seguito, dopo le richieste di aiuto di lei, non solo le avrebbe mentito dicendo che sarebbe arrivata una sua amica, ma avrebbe fatto «arrivare l'amico che era con lui», che a sua volta le avrebbe usato violenza. A quel punto la ragazzina grida con più forza, si avvicinano delle persone e il gruppetto, che, come ha detto Ortolan, sarebbe stato composto dai due minorenni «e da un terzo che non aveva assistito ma certamente sapeva quali erano le intenzioni degli altri due» si dilegua.

LE RICERCHE

Gli uomini del posto di polizia temporaneo, guidato dall'ispettore Omar Di Ronco, si mettono subito sulle tracce degli aggressori, ascoltano gli amici della 15enne. Gli agenti non si fermano neanche un minuto. E la mattina si guardano per ore le telecamere di videosorveglianza della Polizia locale. Verso le 12, individuano i ragazzi, con gli stessi vestiti della sera prima. Le foto vengono stampate e gli agenti si mescolano anche ai bagnanti per setacciare l'arenile. E alla fine li trovano. Uno dei minorenni fermati, una volta individuato e invitato a seguire le forze dell'ordine al posto di polizia per accertamenti, avrebbe sostenuto che la richiesta sarebbe stata un abuso, dichiarandosi estraneo ai fatti, come ha affermato Ortolan. Gli altri due, uno fermato e uno denunciato in stato di libertà, sono invece rimasti in silenzio e non hanno dato la loro versione dei fatti. La vittima avrebbe riconosciuto i due presunti aggressori, mentre non sarebbe stata in grado di vedere la terza persona presente in quel momento assieme ai due. Le indagini sono coordinate dal Procuratore Capo del Tribunale per i minorenni di Trieste, Leonardo Tamborini. L'udienza di convalida si terrà domani, come confermato dai legali dei ragazzi, Andrea Gaiardo (per i due sottoposti a fermo) e Manlio Bianchini (per il giovane denunciato), che attendono di esaminare compiutamente le carte e di incontrare i loro assistiti prima di esprimersi.

I CONTROLLI

Pattuglie rafforzate nel fine settimana a Lignano Sabbiadoro. È l'impegno preso ieri dal vicario del questore Luca Carocci, dopo le richieste arrivate dal sindaco della località balneare Luca Fanotto, condivise anche dal responsabile della Lisagest, Manuel Rodeano, che gestisce in concessione l'arenile di Sabbiadoro. Fanotto aveva sollecitato che la presenza della Polizia a Lignano potesse protrarsi più a lungo rispetto alla consueta finestra temporale, che si chiuderà proprio in questi giorni. Ma quest'anno le esigenze create dall'emergenza migranti con due zone rosse, a Castellerio e alla Cavarzerani di Udine, di necessità, richiedono la presenza dei poliziotti altrove. «Profondo dispiacere per la gravità inaudita dell'episodio e totale solidarietà alla vittima: auspico che i colpevoli paghino senza sconti la loro inumanità di fronte alla giustizia», ha detto il governatore Massimiliano Fedriga.

Camilla De Mori

