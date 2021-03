L'ANNUNCIO

VENEZIA L'annuncio ai colleghi delle sedi di Venezia e Copenaghen, e ai contatti maturati in 13 anni di lavoro anche in Russia, è arrivato mercoledì sera con una lunga email in inglese. «Vi scrivo per informarvi che mi sono dimesso dall'Oms», ha spiegato Francesco Zambon (in foto), coordinatore dell'Organizzazione mondiale della sanità per le Regioni per l'emergenza Covid, ma soprattutto capo dei ricercatori che il 12 maggio 2020 diffusero un rapporto critico sulla risposta dell'Italia alla prima ondata, tanto da essere prontamente ritirato dai vertici dell'istituzione internazionale. Dopo aver denunciato pubblicamente un clima di pressioni, il medico originario di Vittorio Veneto (e componente del Comitato tecnico scientifico nominato dal presidente Luca Zaia) era stato ascoltato come persona informata sui fatti dalla Procura di Bergamo, ma il 31 marzo lascerà il suo incarico: «Per me era una situazione insostenibile umanamente e professionalmente», ha dichiarato ieri a Report.

L'ISOLAMENTO

Proprio il programma televisivo nei mesi scorsi aveva mostrato una serie di documenti interni che proverebbero le interferenze di Ranieri Guerra, direttore aggiunto dell'Oms, nella scomparsa dello studio An unprecedented challenge - Una sfida senza precedenti. Secondo la ricerca, l'attuazione del piano pandemico da parte dei vari Governi che si erano succeduti dal 2006 al 2020, era stata per 14 anni «più teorica che pratica, con pochi investimenti o traduzioni delle intenzioni in misure concrete». Dopo il ritiro delle copie cartacee e della pagina web, ancora in primavera Zambon aveva segnalato al direttore generale Tedros Adhanom Ghebreyesus le ingerenze subite, ma l'agenzia delle Nazioni Unite non gli aveva riconosciuto nemmeno la condizione di whistleblower, termine con cui la legge definisce (e tutela) chi segnala un illecito. Circondato da un crescente isolamento, il trevigiano ha infine deciso di andarsene. «Un ringraziamento speciale ha precisato va a chi mi è stato vicino negli ultimi difficili 10 mesi. E anche a chi mi ha fatto capire che dimettermi era l'unico modo possibile per restare fedele a quello che sono».

IL FUTURO

Zambon non ha alimentato polemiche nell'email, destinata alla cerchia delle persone considerate amiche, al di là dei 2.600 sostenitori riuniti nel gruppo Facebook, tornato ieri alla carica. «Non so ancora dove mi porterà il mio futuro professionale. Ma guardo a ciò con ottimismo e volontà di abbracciare nuove sfide senza precedenti!», ha concluso il 48enne, con un'evidente allusione al titolo del contestato rapporto. Il verbale della sua deposizione, nell'inchiesta lombarda sulle inadempienze e sui morti, è stato secretato. Ma i motivi della decisione di parlare con i magistrati, dopo che per tre volte l'Organizzazione aveva cercato di far valere l'immunità diplomatica, erano stati così spiegati al Guardian: «Non si tratta delle conseguenze che potrei subire. Lo faccio perché credo fermamente che il mondo abbia bisogno di un'Oms trasparente e indipendente».

Angela Pederiva

