CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Studiare meno a Natale per riposarsi di più. Sofia S., 14 anni, studentessa di terza media all'istituto Locatelli-Oriani di Milano, i compiti assegnati per le vacanze di Natale sono troppi? «Non trovo siano troppi, sono quelli giusti, in due settimane si riesce a distribuirli, si possono finire anche prima, così si ha comunque il tempo per fare quello che si vuole. Io peraltro li trovo utili per mantenere le nozioni fresche anche lontano da scuola. Di solito li faccio da sola, qualche volta con gli amici». Vorresti compiti differenti?«Non...