Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Quattro giovani di età compresa fra i 15 ed i 18 anni, uno solo dei quali maggiorenne, sono stati denunciati dai carabinieri in quanto ritenuti gli autori di una rapina ai danni di due coetanei avvenuta in pieno giorno il 24 agosto scorso in pieno centro a Treviso. Erano le 4 del pomeriggio e i due amici stavano passeggiando in centro a Treviso quando sono stati accerchiati da quattro giovani a volto scoperto. Mentre uno faceva da palo, gli...