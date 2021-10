Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

A Roma lo chiamano tutti Ponte di ferro, ma il suo vero nome è Ponte dell'Industria e collega i quartieri Ostiense e Marconi. Una struttura iconica, esempio dell'architettura del ferro, cara ai romani e finita anche in pellicole come La banda degli onesti con Totò. Lungo 131 metri e largo 7,25, è costituito da arcate in ferro e ghisa appoggiate su piloni costituiti da tubi di ghisa riempiti di calcestruzzo. Fu costruito tra il 1862 e il...