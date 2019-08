CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

STROMBOLI Un boato, una colonna di fumo altissima e una pioggia di cenere che ha oscurato tutto: lo Stromboli è tornato a fare paura. A poco più di un mese dall'eruzione costata la vita a un escursionista di Milazzo, una nuova violenta esplosione ha scosso uno dei vulcani più attivi del mondo. Questa volta non ci sono state vittime e danni, ma l'attività ha provocato il panico in molti - tra residenti e turisti, ancora numerosi - ed è stata avvertita distintamente in tutte le Eolie.La fuoriuscita di lapilli e altro materiale incandescente...