IL RETROSCENA

ROMA L'emergenza, almeno dal punto di vista della dialettica politica e istituzionale, sembra rientrare. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte convoca un consiglio dei ministri per discutere di un decreto che di fatto riassorbe e mette ordine ai numerosi Dpcm emanati spesso di notte sull'onda dell'esplosione dei contagi. Una svolta avvenuta non senza polemiche nei confronti di palazzo Chigi per gli annunci notturni via social, e anche contro il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli che Stefano Vaccari, capo dell'organizzazione del Pd, mette sul banco degli accusati perchè «parla troppo», per i criteri di calcolo dei contagiati e per i dati, che sforna in quell'insolito appuntamento tv delle sei, frutto di «una metodologia adottata solo in Italia».

LE OSSA

L'insofferenza nei confronti del premier monta ma non è certo il momento per farla emergere. L'interessato ne è ben consapevole e provvede mostrandosi più inclusivo e meno propenso a dare l'idea dell'uomo solo al comando. E così ieri Conte convoca un consiglio dove i ministri arrivano a palazzo Chigi in carne ed ossa, esclusi coloro in quarantena, e per quasi tre ore discutono articolo per articolo mentre fuori circola una bozza di decreto nella quale si parla del 31 luglio come fine dell'emergenza. Scatta l'allarme. Si discute anche in Consiglio dell'ennesima fuga di notizie, e al termine è lo stesso Conte a spiegare che non si tratta di una proroga delle misure che scadono il 3 aprile, ma che la data del 31 luglio è relativa ai sei mesi di emergenza indicati con il primo decreto di gennaio. Anzi, se tutti seguono le misure, Conte - con un occhio forse a Confindustria - dice anche di non escludere «di poter allentare le misure restrittive prima della scadenza». Nel concreto nel decreto si scorgono poche novità, se non le multe per chi viola l'obbligo di stare a casa, e poche le discussioni sul merito. Ora il testo, dopo la firma del Capo dello Stato e la Gazzetta Ufficiale, va in Parlamento. Si torna quindi all'iter normale e, soprattutto, tornano in funzione le Camere dopo giorni di dibattito su come votare e discutere a distanza. E' lo stesso presidente del Consiglio ad annunciare che «ogni quindici giorni riferirò al Parlamento», e importante è anche che lo dica in una conferenza stampa con tanto di domande.

A gran voce in questi giorni le opposizioni hanno chiesto che il premier andasse in Aula. Le stesse opposizioni invitate più volte dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella a collaborare con i partiti di maggioranza. Un appello all'unità nazionale che anche ieri il presidente della Repubblica ha rinnovato in occasione dell'anniversario dell'eccidio delle Fosse Ardeatine. Un invito caldo e ripetuto alla coesione anche in vista del dopo-virus quando ci sarà da ricostruire il Paese come dopo il 48. Una richiesta di cambio di passo che Conte sposa anche se il clima da larghe intese crea sospetti a palazzo Chigi soprattutto perché comporta un dialogo con l'odiato Matteo Salvini. E' però una scelta inevitabile perché nel Pd c'è maretta e chiede che Lega, FI e FdI vengano ascoltate. Così come i presidenti di regione ai quali Conte in serata riconosce la competenza ad introdurre, d'urgenza e per tempo limitato, «misure più dure restrittive, concordate col governo». A premere sono soprattutto i Dem, prima con Dario Franceschini, ieri con il capogruppo Graziano Delrio e c'è anche chi arriva ad ipotizzare un tavolo permanente con l'opposizione, che per Pier Ferdinando Casini non può che essere «la conferenza dei capigruppo» perchè i provvedimenti del governo «andranno affinati in corso d'opera». Dopo giorni sulle barricate e il colloquio con Mattarella, ieri Salvini si è inabissato, mentre FI si dice pronta a dare un contributo e FdI chiede che «non sia di facciata». Malgrado la curva dei contagi si sia abbassata solo di pochissimo, emerge nei partiti la preoccupazione per il dopo e per quell'oltre dieci per cento in meno di pil dietro al quale si nasconde una gigantesca ondata di disoccupati e un altrettanto devastante numero di aziende che non riapriranno.

Marco Conti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

