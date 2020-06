IL FOCUS

NEW YORK Per Donald Trump tutto va bene. L'epidemia è superata, l'economia sta riprendendosi «in un modo che sorprende anche i grandi professionisti», e la Guardia Nazionale può tornare a casa perché le manifestazioni sono «sotto controllo». L'80 per cento degli americani, tuttavia, non la pensa come lui, e crede che il Paese sia «fuori controllo». Questa radicale differenza di visione fra i cittadini e il presidente può spiegare come mai nell'ultimo sondaggio Cnn Trump si trovi superato dal suo rivale Joe Biden addirittura di 14 punti, 55 a 41. A oltre quattro mesi dalle elezioni, i sondaggi si devono prendere con le molle, e Trump stesso lo ha rigettato con un tweet carico di disprezzo: «E' fake, come sono fake e vostre notizie». Ma resta il fatto che l'ex vicepresidente democratico è oramai da mesi in vantaggio netto sul presidente, e nella popolarità ha superato il tetto del 50%, considerato un segnale positivo per lui, in quanto vuol dire che anche gli indipendenti (e forse persino un pugno di repubblicani) si sono spostati sul suo campo.

INDIPENDENTI E DONNE

Difatti un sondaggio interno della stessa campagna di Donald Trump rivelerebbe che il presidente è preoccupato proprio per aver perso il sostegno di una fetta di indipendenti, oltre che di una forte percentuale di donne bianche, quelle che nel 2016 avevano abbandonato Hillary per scommettere su di lui. La campagna di Trump sta dunque cercando un nuovo messaggio, come il fortunato Maga (Make America Great Again) che aveva usato nel 2016. Quello che aveva adottato all'inizio della campagna ora, Keep America Great, non sembra indicato nel momento in cui l'America vede l'epidemia falcidiare oltre 110 mila vite, vede 41 milioni di disoccupati, l'economia in recessione e ora quotidiane manifestazioni antirazziste in numerose città. Forse un appiglio per rilanciare la lotta glielo darà comunque la sinistra democratica, che si sta facendo conquistare dal movimento populista che vorrebbe «defund the police», cioè ridurre i finanziamenti ai corpi di polizia e stornare i fondi verso iniziative sociali, un'idea che però allarma molto i moderati.

DEFINANZIARE LA POLIZIA

Negli Usa, negli ultimi due decenni, i corpi di polizia si sono gonfiati a dismisura, e si sono visti appioppati anche compiti non esattamente polizieschi, come intervenire in dispute familiari o occuparsi di malati di mente. Per di più, con la fine delle offensive belliche in Afghanistan e Iraq, il surplus militare è stato passato ai poliziotti, che si sono trasformati così in figure militarizzate. Il movimento per il definanziamento ha già registrato una vittoria, proprio a Minneapolis, dove il consiglio comunale ha votato per chiudere del tutto l'attuale corpo di polizia e creare non meglio definite «nuove forme di difesa». Alla base della decisione c'è la convinzione che la polizia della città sia troppo imbevuta di razzismo perché bastino delle riforme per aggiustare tutto. In altre città tuttavia, non si immaginano interventi così drastici: Los Angeles toglie 150 milioni ai fondi della polizia per aprire dei «centri della pace» dove i giovani possano andare a fare sport invece che ciondolare nelle strade. A New York, il sindaco Bill De Blasio promette simili interventi. Intanto al Congresso i democratici hanno presentato ieri un pacchetto di leggi che dovrebbero imbrigliare la tendenza repressiva di certi corpi di polizia. Ad esempio, si propone il divieto della «presa a strangolamento», che ha già causato altre morti oltre a quella di George Floyd a Minneapolis due settimane fa.

VIDEOCAMERE

Si propone tra le altre cose che tutti i poliziotti indossino una videocamera, e che le eventuali vittime delle loro violenze possano far causa per danni. Trump ha già risposto al progetto con un lapidario: «Più soldi alla polizia, servono legge e ordine», ma anche Joe Biden non è convinto che il definanziare sia la strada giusta, e piuttosto ripropone certe riforme che erano in fase di realizzazione durante la presidenza di Obama, ma sono state bloccate da Trump al momento del suo insediamento. Tra quelle proposte c'era ad esempio di creare corpi separati, non di poliziotti ma di assistenti sociali, per affrontare crisi con tossicodipendenti e malati mentali.

Anna Guaita

