LA STRETTAVENEZIA Scatta la linea dura a Nordest contro i no-vax in sanità. Una nuova stagione, piuttosto turbolenta, nell'individuazione degli operatori sanitari non vaccinati. Nuova, perché il fenomeno è stato portato a conoscenza degli Ordini professionali negli ultimi giorni; turbolenta, perché non si tratta soltanto di infermieri in servizio - o di impiegati amministrativi com'è il caso di una residenza per anziani a Mirano dove tre...