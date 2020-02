I PROVVEDIMENTI

ROMA L'emergenza della provincia di Lodi con 15 casi accertati di coronavirus rischia di cambiare pesantemente le nostre vite. Va in quarantena obbligatoria chi ha avuto contatti con un contagiato, viene isolato a casa anche chi semplicemente è stato in Cina (vale anche per Macao, Hong Kong e Taiwan) negli ultimi quattordici giorni. Dieci paesi della provincia di Lodi isolati. Una cittadina in provincia di Padova chiusa e con tutti gli abitanti (4.200) sottoposti al test. Ma si alza anche il livello dello scontro politico: la Lega chiede di sospendere Schengen e, dunque, chiudere i confini europei; il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte replica: «Non serve». Il governatore della Lombardia, il leghista Attilio Fontana, ha firmato l'ordinanza sul coronavirus insieme al ministro della Salute, Roberto Speranza e sottolineato la collaborazione con Ministero e con Protezione civile. Il premier Conte ha ringraziato sia Fontana, sia il governatore del Veneto, Luca Zaia (leghista anch'egli) «per la cooperazione». Ma il leader della Lega, Matteo Salvini, che al mattino era tra il pubblico nella prima conferenza stampa di Fontana, attacca il governo: «Se Conte non è in grado di difendere gli italiani, si faccia da parte. Il coronavirus può arrivare dall'Africa, blindiamo i confini». Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, avverte a fine giornata: «Credo che in questi momenti serva unità e compattezza». Dopo le 22 Conte è andato alla sede della Protezione civile a fare il punto con Angelo Borrelli, che è anche commissario per l'emergenza coronavirus.

REGOLE

Partiamo dalla prima ordinanza di Speranza. Chi torna dalla Cina deve restare in casa, in isolamento, per due settimane. Lo stesso vale anche per chi è stato in quell'area (definita a rischio dall'Organizzazione mondiale della Sanità) negli ultimi 14 giorni. Significa che migliaia di persone, italiani e cinesi, dovranno rispettare questa disposizione: anche se è vero che l'Italia è l'unica nazione ad avere sospeso tutti i voli diretti, i viaggi tra i due paesi non sono mai cessati, perché comunque continuano le triangolazioni, vale a dire i collegamenti con lo scalo. Come funzionerà questa misura e cosa rischia chi non la rispetta? «L'Autorità sanitaria territorialmente competente provvederà all'adozione della misura della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva o, in presenza di condizioni ostative, di misure alternative di efficacia equivalente. Vige l'obbligo di comunicare al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria territorialmente competente di aver soggiornato nelle aree suddette. Il mancato rispetto delle misure previste costituirà una violazione dell'Ordinanza». Dunque, chi mente rischia una denuncia penale. Chi invece ha avuto contatti diretti con una persona risultata positiva al test sul coronavirus, dovrà andare in quarantena obbligatoria.

L'ASSEDIO

Questi sono i provvedimenti più importanti su scala nazionale. Per quanto riguarda invece la Lombardia, è utile rileggersi la seconda ordinanza, firmata da Speranza e Fontana, tenendo conto che anche la confinante Piacenza, dunque in Emilia-Romagna, ha chiuso tutte le scuole. Il testo prevede varie misure restrittive per dieci Comuni del Lodigiano (Casalpusterlengo, Codogno, Castiglione d'Adda, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo e Sanfiorano) e coinvolge 50 mila residenti. Tra le varie disposizioni, c'è la chiusura di tutti negozi («ad esclusione di quelli di pubblica utilità e dei servizi essenziali»); chiuse le aziende («ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali tra cui la zootecnia»); non potrà andare al lavoro anche chi è impiegato fuori dalla zona rischio; chiudono i cinema e stop alle attività sportive; ovviamente chiuse le scuole; si fermano i mezzi pubblici. E per chi lavora in servizi essenziali, ci sarà comunque una verifica costante dello stato di salute. Misure analoghe a quelle decise dal governatore Luca Zaia per Vo' Euganeo.

Mauro Evangelisti

